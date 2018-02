Slordig Ajax zet amper druk op PSV voorafgaand aan topper in De Kuip

Ajax heeft vlak voor de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord geen extra druk kunnen zetten op de Eindhovense koploper. De Amsterdammers konden PSV naderen tot twee punten, maar kwamen thuis tegen ADO Den Haag niet verder dan 0-0. Het gat met PSV is daardoor vier punten en kan groter worden bij een goed resultaat van de lijstaanvoerder in Rotterdam. Robert Zwinkels keepte een uitstekende wedstrijd en was een sta-in-de-weg voor Ajax.

Ajax had een zege nodig in de strijd om de landstitel, maar dat was in de openingsfase niet te merken. De thuisploeg, met basisdebutant Carel Eiting en met Siem de Jong op de plek van de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar, zocht in een vrij laag tempo de aanval. Zwinkels kwam niet in grote problemen; hij moest wel naar de grond na lage schoten van Matthijs de Ligt en David Neres. ADO deed ook weinig moeite om tempo in het spel te brengen en dus was de eerste helft niet aantrekkelijk.

Acht minuten voor rust brandde de wedstrijd wel los, maar dat had te maken met een opstootje. Pol van Boekel zag zich genoodzaakt om Nicolás Tagliafico, André Onana en Trevor David op de bon te slingeren, nadat de spelers elkaar in de haren vlogen. Ajax bleef onmachtig op het veld. ADO stond uitstekend opgesteld en de Amsterdammers wisten zich geen weg te banen door de solide defensie. De eerste helft bleef daardoor verstoken van doelpunten.

Hakim Ziyech was veelal betrokken bij dreigende situaties, maar had het vizier niet op scherp staan. In de openingsfase van de tweede helft bediende hij evenwel Frenkie de Jong met een feilloze voorzet. De opgekomen verdediger kopte net naast. Halverwege het tweede bedrijf kreeg Ajax de grootste mogelijkheid tot dat moment, toen Donny van de Beek opstoomde aan de rechterflank. De middenvelder stiftte de bal voor het doel en vond Siem de Jong, wiens kopbal via de paal en het hoofd van Zwinkels uit het doel bleef. Het moment zorgde voor vertrouwen bij Ajax.

De ploeg van Erik ten Hag ging beter voetballen en creëerde een handvol kansen in de tien minuten na de kopbal van De Jong. Neres schoot van dichtbij tweemaal tegen Zwinkels aan; Ziyech krulde de bal even daarna net naast. Tagliafico stuitte net als Neres op Zwinkels, die ook een afstandspoging van Frenkie de Jong pareerde. ADO overleefde de kansenregen en zag de tijd in zijn voordeel wegtikken. In de slotfase maakte Dani de Wit zijn debuut in het eerste elftal. In de blessuretijd kwam ADO heel goed weg, toen een inzet van Neres op de lijn werd weggewerkt door de verdediging.