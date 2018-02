Duo van 265 miljoen euro maakt indruk: ‘We hebben hoge verwachtingen’

Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, de twee duurste aankopen in de historie van Barcelona, lieten zaterdagavond een goede indruk achter tegen Girona (6-1). De Fransman, die in zijn eerste half jaar door blessureleed werd geplaagd, stond voor het eerst sinds zijn komst negentig minuten binnen de lijnen en assisteerde Luis Suárez bij de 6-1. Coutinho nam zelf een doelpunt, de 5-1, en een assist, bij de 4-1 van Suárez, voor zijn rekening.

“Coutinho is een belangrijke troef op het middenveld en qua passing, terwijl Dembélé aan de zijkanten voor meer diepgang zorgt”, vertelde Ernesto Valverde na afloop. “Hij heeft problemen met blessures gehad en dat was van invloed op zijn periode van acclimatisatie. Daarom heeft hij nog wat meer tijd nodig. We vragen van beiden om oplossingen in aanvallend opzicht en dat ze defensief werk verrichten.”

“Vandaag (zaterdag, red.) hebben ze een stap vooruit gezet”, vervolgde Valverde. “Als een speler als Coutinho doelpunten maakt, groeit zijn zelfvertrouwen. Daar is een speler altijd op zoek naar. En daar heeft Dembélé ook naar gezocht. Hij voelt zich steeds beter. We zitten nu in de beslissende fase van het seizoen en ze moeten ons helpen. En dat doen ze ook. We hebben hoge verwachtingen van ze.”

Nélson Semedo raakte zaterdag geblesseerd aan zijn bovenbeen en na onderzoek is gebleken dat Semedo vijf weken aan de kant staat, zo maakt Barcelona zondag bekend. De verdediger moest vijf minuten voor tijd afhaken. Valverde had al driemaal gewisseld en zodoende maakte Barcelona het duel met tien man af.