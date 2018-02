Pogba zet United in de zomer voor het blok

Nu Barcelona met Philippe Coutinho en Arthur al (bijna) twee nieuwe middenvelders heeft, zit het niet langer achter Nabil Fekir aan. Dat is goed nieuws voor Arsenal, dat de middenvelder graag over wil nemen van Olympique Lyon. (Sport)

José Manuel Reina heeft al een akkoord met AC Milan voor komend seizoen. De doelman heeft een aflopend contract met Napoli en zal in principe als stand-in van Gianluigi Donnarumma fungeren, tenzij laatstgenoemde vertrekt. (Sky Italia)

