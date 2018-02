Brands: ‘City verwacht dat hij tussen tien en vijftien miljoen gaat opbrengen'

PSV heeft in januari inderdaad oriënterende informatie opgevraagd inzake Angeliño. De koploper van de Eredivisie zocht nadrukkelijk naar een nieuwe linkerverdediger en zag in de Spanjaard, die dit seizoen door NAC Breda wordt gehuurd van Manchester City, een kandidaat. Technisch manager Marcel Brands kwam al snel tot de conclusie dat Angeliño niet haalbaar was.

"Het is een interessante speler, maar die is voor PSV niet meer haalbaar”, vertelde Brands zondag bij De Tafel van Kees. “Ik heb bij Manchester City geïnformeerd hoe zij hierin stonden en zij verwachten dat die speler tussen de tien en vijftien miljoen euro gaat opbrengen." PSV slaagde er uiteindelijk niet in om een nieuwe linksback te halen, daar Lumor Agbenyenu in de slotfase van de winterse transfermarkt niet voor PSV maar Sporting Portugal koos.

Angeliño speelde dit seizoen tot dusver al 25 Eredivisie-wedstrijden en miste geen enkele minuut. Hij scoorde daarin twee keer en gaf vier assists. De Spanjaard maakte in januari 2013 de overstap van Deportivo la Coruña naar Manchester City. NAC is alweer de vierde tijdelijke werkgever voor Angeliño.