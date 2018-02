Payet sneert naar PSG: ‘Ik speel bij de grootste club van Frankrijk’

Dimitri Payet keerde in januari 2017 terug bij Olympique Marseille, waar hij eerder tussen 2013 en 2015 speelde. L’OM bezet momenteel de derde plaats in de Ligue 1, met een achterstand van dertien punten op koploper Paris Saint-Germain. Ondanks dat les Parisiens oppermachtig zijn, is Payet ervan overtuigd dat hij voor de grootste club in Frankrijk speelt.

“Ik heb het weleens eerder gezegd, maar ik speel bij de grootste club van Frankrijk. En belangrijker: we zijn een team. In de afgelopen weken hebben we gezien dat het belangrijk is om als team te spelen in plaats van als een stel individuelen”, zegt Payet tegenover verschillende Franse media. Olympique Marseille neemt het zondagavond in Parijs op tegen Paris Saint-Germain. Komende woensdag ontmoeten beide ploegen elkaar opnieuw in de Coupe de France.

Voor Paris Saint-Germain vallen de ontmoetingen met Olympique Marseille precies tussen de wedstrijden tegen Real Madrid in de Champions League. “We benaderen de wedstrijd op verschillende manieren. Ik zou het ze niet kwalijk nemen als ze liever van Real Madrid winnen dan van ons. Als ze ons willen laten winnen, is dat prima. Dan nemen wij de drie punten mee”, aldus de Fransman, die het met Olympique Marseille in achtste finale van de Europa League opneemt tegen Athletic Club.