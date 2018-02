Bergkamp belde Keizer: ‘Ik heb twee seconden nagedacht en het gedaan’

Marcel Keizer stond een half jaar aan het roer bij Ajax, maar moest vlak voor de winterstop zijn biezen pakken. De oefenmeester was vorig seizoen nog trainer bij het beloftenteam van de Amsterdammers, maar werd in de zomer doorgeschoven naar het eerste elftal. Dat kwam voor Keizer zelf ook als een verrassing.

“Ik heb een jaar Jong Ajax gedaan en op een gegeven moment werd ik gebeld dat ik hoofdtrainer van Ajax kon worden. Dennis Bergkamp belde me. Ik heb in mijn vakantie helemaal geen contact met Ajax gehad en gewoon afgewacht. Ik zag alleen in de pers mijn naam erbij staan. De leiding van Ajax zal onderzoek gedaan hebben en van daaruit op mij gekomen zijn”, zegt Keizer bij De Tafel van Kees.

“De vraag werd mij gesteld: kan het spel van Jong Ajax naar de ArenA? Daar heb ik 'ja' op geantwoord”, vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. Keizer sprak afgelopen zomer niet alleen met Bergkamp, maar ook met Marc Overmars en Edwin van der Sar. “Marc gaf aan: uitstekend gedaan en goed getraind, maar misschien is een tussenstap beter. Toen ik hoorde dat ik gekozen was, heb ik twee seconden nagedacht en het gedaan.”

Al snel nadat hij begon bij Ajax, kreeg Keizer te maken met de dramatische gebeurtenis met Abdelhak Nouri. "De kleren van Appie hangen nog in de kleedkamer. Hakim Ziyech zit ernaast. Dat is een keuze van ons allemaal. De spelers vinden het gewoon mooi om zijn kleren daar te hebben", zegt Keizer, die nog altijd op bezoek gaat bij de familie van Nouri. Hij vindt de kritiek op Ziyech onterecht. "Vreemd dat er in het begin zoveel kritiek op Ziyech was. Die jongen had het moeilijk."