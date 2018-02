Brands neemt het op voor ‘ratje’ Lozano: ‘Dit had voorkomen kunnen worden'

PSV zal zondagmiddag als het op bezoek gaat bij Feyenoord niet kunnen beschikken over Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller kreeg in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2) een rode kaart voor een elleboog jegens Lucas Woudenberg. PSV wees in eerste instantie een schikkingsvoorstel af en liet de zaak voor de tuchtcommissie komen, al leverde dat geen succes op en kreeg Lozano alsnog een schorsing van drie wedstrijden.

Er is de nodige kritiek geweest op de beslissing van PSV om de zaak voor de tuchtcommissie te brengen, omdat het duidelijk was dat Lozano zich schuldig had gemaakt aan een elleboog. Technisch manager Marcel Brands weerlegt bij De Tafel van Kees die kritiek. “Het is een speler die heel veel overtredingen te verwerken krijgt. In dat opzicht doet hij ook weleens wat verkeerd, want het is natuurlijk ook een ratje”, vertelt Brands. “Maar aan de andere kant: dit had ook makkelijk voorkomen kunnen worden.”

“Fluit gewoon bij de eerste overtreding, dan is er niks aan de hand. Die hele wedstrijd was een beetje warrig qua arbitrage. Dan zie je na de wedstrijd de rapporten en dan nemen we de beslissing om toch naar Zeist te gaan om dat te laten beoordelen”, besluit de technisch manager van PSV. De Eindhovenaren hadden in het duel met Feyenoord hoe dan ook niet over Lozano kunnen beschikken, omdat hij nog een voorwaardelijke straf had.