Luuk de Jong: ‘Inderdaad een bizar moment, maar het was vorig jaar’

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord en kan een overwinning zeer goed gebruiken in de titelstrijd. Vorig seizoen wonnen de Rotterdammers met 2-1 in De Kuip, door een eigen doelpunt van Jeroen Zoet. “Deze wedstrijd komt er weer aan en dan hoor je de verhalen er weer een beetje over”, zegt Luuk de Jong in gesprek met De Telegraaf.

“Het was inderdaad een bizar moment. Maar het was vorig jaar. Dit jaar gaan we ervoor zorgen dat we wel die punten punten pakken”, stelt de spits. Jan-Arie van der Heijden kopte de bal destijds richting doel en de verdediger ziet het doelpunt nog altijd als zijn treffer. De verdediger neemt het komende woensdag met Feyenoord in de halve finale van de KNVB Beker op tegen Willem II. Dat betekent volgens hem echter niet dat de Rotterdammers zich zullen sparen.

“Misschien denken mensen dat wij over het weekend heen willen kijken, maar dat is bij ons absoluut niet aan de orde. Wij willen laten zien dat we nog steeds de kampioen van Nederland zijn en dan moet je ook van de huidige nummer één winnen”, zegt Van der Heijden. Ook De Jong denkt niet dat Feyenoord zich in zal houden. “Ik denk dat ze thuis in De Kuip altijd honderd procent geven. Voor voetballers is dit het moment om jezelf te bewijzen. Ze zullen zich niet inhouden, maar dat zullen wij ook niet doen.”

Eerder dit seizoen verloor PSV met 2-0 op bezoek bij Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker. De Jong zegt dat de Eindhovenaren revanche willen nemen voor dat duel. “Ik had toen al het gevoel dat we niet echt de mindere waren. Dat geeft iets positiefs. Dit soort wedstrijden kunnen we gewoon winnen. Met dat gevoel gaan we er ook heen. We willen heel graag winnen met oog op het kampioenschap”, zegt de spits. Van der Heijden noemt PSV titelkandidaat nummer één. “Maar wij zullen zelf volle bak gaan om nog zoveel mogelijk punten te pakken dit seizoen.”