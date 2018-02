‘Ik ben niet benaderd door Vitesse, maar wel door een andere club’

Maurice Steijn is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden bij VVV-Venlo. De oefenmeester is naar verluidt bij diverse Eredivisie-clubs in beeld. Willem II, Vitesse, sc Heerenveen en Heracles Almelo zouden belangstelling hebben. Met name Vitesse wordt volop aan Steijn gelinkt, maar hij verzekert dat er geen enkel contact met de Arnhemmers is geweest.

Steijn wilde zaterdag na de 2-2 remise tegen nota bene Vitesse niet dieper op zijn toekomst ingaan. “Haha, alles wat ik op deze vraag zeg lees ik vijf minuten later weer terug", vertelde hij in gesprek met de NOS. "Er wordt zoveel gesuggereerd in de pers, maar ik ben alleen bezig om VVV in de Eredivisie te houden. Als we stiekem nog wat punten en plekken kunnen pikken, dan is het een fantastisch seizoen. Wat er daarna komt, zien we wel."

Steijn benadrukte dat hij geen contact heeft gehad met Vitesse. "Je moet me op mijn woord geloven, maar ik ben niet benaderd door Vitesse", zei hij. "Wel door een andere club", vervolgde Steijn, die niet wilde zeggen welke club. "Nee, dat is niet netjes. Ik heb met VVV afgesproken dat we ons eerst veilig moeten spelen, want dat is het belangrijkste."

Het contract van Steijn loopt in Venlo nog door tot medio 2019. De Venlonaren lieten eerder weten dat men de trainer niet in de weg wil staan als hij promotie kan maken. Onder leiding van Steijn promoveerde de Noord-Limburgse club weer naar het hoogste niveau, waar men momenteel elfde staat.