Mourinho adviseert jongeling: ‘Zijn gevoel is belangrijker dan zijn carrière’

Scott McTominay beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Manchester United en speelde reeds veertien keer in de hoofdmacht van the Red Devils. Daardoor komt de 21-jarige middenvelder ook op korte termijn wellicht voor een lastige keuze te staan. McTominay werd namelijk geboren in Engeland, maar kan ook voor de Schotse nationale ploeg uitkomen.

De Schotse bondscoach Alex McLeish zou zelfs al contact met hem hebben opgenomen. “Ik heb hem mijn advies gegeven, maar het advies van zijn ouders is belangrijker. Zijn eigen hart is belangrijker dan mijn advies. Ik adviseerde hem voornamelijk tekiezen vanuit het perspectief om een zo goed mogelijke carrière te hebben”, vertelt Mourinho tegenover verschillende Engelse media.

“Zijn gevoel is belangrijker dan zijn carrière. Het zal meewegen hoe zijn familie erover denkt en hoe hij zelf met de situatie omgaat”, vervolgt de Portugese manager. “Ongeacht zijn keuze voor Engeland of Schotland gaat hij een mooie carrière tegemoet. Als hij al een keuze heeft, want misschien wil een van die twee landen hem niet selecteren. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt.”