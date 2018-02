Van Persie blikt terug: ‘Of PSV serieus was? Het is niet rondgekomen’

Robin van Persie was veertien jaar geleden heel dicht bij een overgang naar PSV, de club waar hij zondagmiddag met Feyenoord tegen aantreedt. Na een sterke start in zijn eerste periode bij de Rotterdamse club belandde Van Persie op een zijspoor. Hij wilde achter de spitsen spelen en niet als vleugelaanvaller. De aanvaller vond het derhalve tijd voor een nieuwe uitdaging en genoot belangstelling van Sevilla en PSV.

“Of het serieus was? Het is niet rondgekomen en ik ben naar Arsenal gegaan. Daar ben ik achteraf erg blij mee”, blikt Van Persie zondag terug, in gesprek met de NOS. Hij ging destijds om de tafel met directeur Frank Arnesen en coach Guus Hiddink en kreeg zelfs een shirt van een supporter, met zijn naam en rugnummer tien. Hij trok het niet aan, maar hield het tenue wel omhoog en nam het mee.

"Een zwak moment", oordeelt Van Persie nu. "Daar leer je van." Het was echter niet PSV maar Arsenal dat de aanvaller van Feyenoord overnam, voor iets meer dan drie miljoen euro. “Mijn begeleiding en vader hebben op me ingepraat dat ik naar PSV moest gaan, maar ik was niet te stoppen”, legde Van Persie destijds uit. “PSV was een heel goede optie. Ik ben fantastisch ontvangen door Arnesen, zijn vrouw en Hiddink. Het was echt een positief verhaal, maar als Arsenal dan komt…”

Van Persie speelde 278 duels voor Arsenal en was daarin 132 keer trefzeker. Daarna stond hij drie seizoenen bij Manchester United onder contract, om vervolgens medio 2015 in Turkije bij Fenerbahce te tekenen. Afgelopen maand verbond Van Persie zich aan Feyenoord. Na zes optredens, waarin hij in totaal 126 minuten speelde, staat de teller op twee treffers.