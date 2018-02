Aubameyang heeft lak aan kritiek: ‘Ze zeggen: ‘Je leeft maar een keer’’

Pierre-Emerick Aubameyang verruilde Borussia Dortmund in januari voor Arsenal. In Duitsland kwam de aanvaller meerdere keren in opspraak, mede door zijn levensstijl en zijn gedrag. In gesprek met de Daily Mirror zegt de Gabonees dat hij niet van plan is om te veranderen en dat mensen daar maar genoegen mee moeten nemen.

“De kleren en de auto’s zijn een bonus, ik houd ervan om op deze manier te leven. Ik vind het leuk wie ik ben en als andere mensen dat kunnen niet accepteren, kan ik daar niks aan doen. Ze zeggen: ‘Je leeft maar een keer’. Het is belangrijk om te weten waar je vandaan komt, de rest is een bonus. Toen ik jong was, ging ik naar mijn vader kijken bij Le Havre, Toulouse, Nice en Rouen”, vertelt Aubameyang, wiens vader Pierre ook een profvoetballer was.

“Het was ongelofelijk. Na de wedstrijd speelde ik alles na in mijn eigen kamer. Ik maakte zelf de geluiden van de fans en gaf interviews aan mezelf. Ik leef mijn jongensdroom. Dat is iets wat zeer indrukwekkend is voor een kind”, besluit de aanvaller, die het zondag met Arsenal opneemt tegen Manchester City in de finale van de EFL Cup. Tot dusver scoorde hij eenmaal namens the Gunners in twee wedstrijden.