Coutinho: ‘Een ongelooflijke goal, hij zette iedereen op het verkeerde been’

Barcelona maakte zaterdagavond korte metten met streekgenoot Girona. De promovendus vertrok met een 6-1 nederlaag uit het Camp Nou. Philippe Coutinho startte in de basis en nam een assist, bij de 4-1 van Luis Suárez, en een doelpunt, de 5-1, voor zijn rekening. De voltreffer van de Braziliaan mocht er zijn. Hij trok vanaf links naar binnen en schoot het leer met een fraaie curve in de uiterste hoek achter doelman Yassine Bounou.

“We hebben een belangrijke wedstrijd gewonnen. Een verdiende zege, we hebben goed gespeeld en ik ben blij met mijn eerste doelpunt in het Camp Nou”, vertelde Coutinho na afloop. De Braziliaan was lovend over Messi, die via een bekeken vrije trap een van zijn twee treffers maakte. Hij schoot de bal niet over de muur, maar onder de voeten van de opspringende spelers. Net als Ronaldinho in het verleden deed in het tenue van de Catalanen. “Een ongelooflijk doelpunt. Hij zette iedereen op het verkeerde been.”

Sergio Busquets keek ook zijn ogen uit. “Hij is uniek, met niemand te vergelijken. Dit is het team met de beste speler ooit in de voetbalgeschiedenis”, claimde de middenvelder, die bijval kreeg van Marc-André ter Stegen. “Hij is jarenlang doorslaggevend. Maar de complimenten zijn voor het hele team. Omdat we een team zijn. Eén speler kan het verschil niet maken. Messi wellicht wél, maar wij maken hier ook onderdeel van uit", krabbelde de doelman enigszins terug.

Ernesto Valverde kreeg na afloop ook diverse vragen over de treffer van Messi. “Het is moeilijk om aan dit soort dingen te wennen. Wanneer een voetballer alles al lijkt te hebben bereikt, verrast hij je alsnog. Iedereen verwachtte uiteraard een vrije trap over de muur en toen deed hij dat. Als je het ziet, denk je: ah, logisch. Hij laat het makkelijk lijken, maar zo makkelijk is het niet.”