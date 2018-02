‘Ik ben drie van mijn vijf contractjaren bij Ajax geblesseerd geweest’

Ricardo Kishna is sinds een maand weer op het veld bezig met het herstel van zijn zware knieblessure. De aanvaller, die door ADO Den Haag van Lazio wordt gehuurd, krijgt hulp van John Nieuwenburg, ervaringsdeskundige en de fysiektrainer van de Haagse club. Nieuwenburg was in het begin van zijn prille loopbaan ook een talent, maar blessureleed vormde een rode draad. Hij herkende en voelde de pijn van Kishna.

Kishna, 23 jaar, scheurde vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Ajax zijn voorste kruisband af, in pas zijn tweede wedstrijd voor ADO. "Toen het gebeurde had ik het ook moeilijk", zegt Nieuwenburg in gesprek met de NOS. "Pijn in het hart. Ik zag hem zitten en werd ook emotioneel." Nieuwenburg ondertekende in 1999 een contract voor vijf jaar met Ajax. Een jaar later keerde hij op huurbasis weer terug bij Sparta en als huurling raakte hij meerdere keren zwaar geblesseerd aan zijn knie.

"Ik ben drie van mijn vijf contractjaren geblesseerd geweest", zegt Nieuwenburg, die in beide knieën een kunststof kruisband heeft. "Daarna wel teruggekomen, maar helaas niet meer op het hoogste niveau. Ik ben wel dankbaar dat ik nog enkele jaren prof heb kunnen zijn.” Sinds de zomer van 2016 is hij fysiektrainer bij ADO en staat hij onder meer Kishna met raad bij.

"John probeert me elke dag te stimuleren. Ook buiten de oefeningen om", zegt Kishna. "Even beseffen waar we zijn en wat we achter ons laten. Heel fijn om zo iemand bij me te hebben." Kishna is niet bang dat het met hem net zo afloopt als met Nieuwenburg, die door alle blessureleed gedwongen was vroegtijdig afscheid te nemen van het topvoetbal. "Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat het goed komt."