‘Wanhopige’ Luis Suárez smeekte in slotminuten vergeefs om gele kaart

Een opvallend moment in de slotfase van de competitiewedstrijd tussen Barcelona en Girona (6-1), zaterdagavond in het Camp Nou. Luis Suárez probeerde tot liefst vier keer toe een gele kaart te pakken, maar daar wilde scheidsrechter Javier Alberola Rojas niet aan. De aanvaller blijft zodoende op scherp staan in aanloop naar het duel met Atlético Madrid.

Zowel Jordi Alba als Suárez stonden voorafgaand aan de streekderby op vier gele kaarten in LaLiga. De verdediger kreeg drie minuten voor het einde een gele kaart voor een overtreding op Pablo Maffeo. Alba moet zodoende het competitieduel van komende donderdag bij Las Palmas aan zich voorbij laten gaan en is volledig inzetbaar voor de topper tegen nummer twee Atlético, dat tien punten minder en een wedstrijd minder heeft. De Madrilenen spelen zondagavond in en tegen Sevilla.

Suárez had minder ‘geluk’ met zijn acties, daar Alberola Rojas zijn intenties door leek te hebben en de overtredingen minder ernstig waren. De Uruguayaan probeerde eerst de bal met de hand aan te raken, daarna pakte hij de voet van Douglas Luiz, hij vertraagde bewust een ingooi en vervolgens duwde en trok hij zichtbaar aan Maffeo in een ‘duel’ om de bal. De leidsman weigerde echter naar zijn borstzak te grijpen, tot ongeloof van Suárez.

Ernesto Valverde kan er uiteraard ook voor kiezen om Suárez niet in te zetten tegen de eilandclub, zodat de aanvaller het duel met los Colchoneros haalt. De trainer van de Catalanen wilde na afloop niet dieper ingaan op de acties van zijn spelers. “Het zijn fases in een wedstrijd. Het is aan de scheidsrechter om een oordeel te vellen", reageerde Valverde kort.