Stegeman bevestigt onderhandelingen: ‘Dat zou een uitdaging zijn’

John Stegeman vervolgt zijn carrière mogelijk bij Go Ahead Eagles. De trainer van Heracles Almelo bevestigde zaterdagavond na de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle dat hij in onderhandeling is met de club uit Deventer.

“Go Ahead is een mooie club”, zo wordt de 41-jarige Stegeman geciteerd door TC Tubantia. “Ik zat er als klein jochie op de tribune en heb er ook gevoetbald. Het zou een uitdaging zijn om er te gaan werken. Maar ik ben er nog niet uit. Ik wil mezelf wat tijd geven.”

De oud-aanvaller maakte tien dagen geleden bekend dat hij na dit seizoen uit het Polman Stadion vertrekt. “Ondanks dat denk ik dat het na bijna vier jaar hoofdtrainerschap voor beide partijen goed is om na dit seizoen verder te kijken”, vertelde hij. Stegeman wordt ook genoemd bij onder meer Vitesse.

Over de wedstrijd met PEC was Stegeman logischerwijs tevreden: “We laten zien met dit soort ploegen concurreren. Dat stemt me tot tevredenheid. De stijgende lijn hebben we na NAC Breda-uit ingezet. Ook in het voetballende gedeelte zijn we steeds stabieler. Dat resulteert in punten. We willen de komende negen wedstrijden kijken wat er nog in zit. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat lukt.”