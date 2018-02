Spanning neemt toe in Rotterdam: ‘Ik neem de spelers niets kwalijk’

Dick Advocaat leek zaterdag op weg naar een goed resultaat met Sparta Rotterdam, maar zes minuten voor tijd maakte Oussama Idrissi de 2-1 voor AZ. Sparta blijft zodoende laatste staan in de Eredivisie en de teleurstelling bij Advocaat is groot.

De trainer vond de gelijkmaker van Wout Weghorst vlak voor rust al ‘een tik’, maar de winnende van Idrissi was ‘de grootste tik’: “Al was die wel verdiend. We hadden het dichtgezet, wat redelijk ging, maar je moet meer brengen aan de bal. Daartoe waren we niet in staat. We gaven de bal zo snel weer terug en het kostte zo veel kracht…”

“Om de kwaliteit van AZ te compenseren, moesten wij veel meer lopen. Tot op zekere hoogte ging dat goed, maar daarna lukte dat niet meer”, aldus Advocaat voor de camera van de NOS. “Ik kan de spelers niets kwalijk nemen. Ze geven alles, maar tegen de zogenaamde mindere ploegen hadden we gewoon vier of vijf punten meer moeten hebben.”

Jannik Huth verrichtte tegen AZ een aantal uitstekende reddingen en was zelfs de Spartaan met de meeste balcontacten, maar ook hij kon een nederlaag niet voorkomen. “Die reddingen doen me nu niet zoveel. Het is ongelukkig, het is een heel moeilijke nederlaag. Maar we moeten doorgaan. We hebben de punten nodig. En ik denk dat we daar de kwaliteiten voor hebben”, zo wordt de doelman geciteerd door RTV Rijnmond.