Fan trakteert Boer op bierdouche: ‘Hij moet een stadionverbod krijgen’

Diederik Boer wilde zaterdagavond in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo een uittrap nemen toen hij een glas bier over zich heen kreeg gegooid. De doelman van PEC Zwolle reageerde gefrustreerd en dat begrijpt Kenneth Perez wel.

“Die jongen moet een stadionverbod krijgen, echt waar. Wat een kneus (…) Het is gewoon onsmakelijk. Zeer laatdunkend, om bier over iemand heen te gooien”, aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax en PSV in de studio van FOX Sports.

De keeper van PEC Zwolle krijgt een bierdouche in Almelo en bijt van zich af! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 24 februari 2018

Het PEC Zwolle van Boer ging zaterdagavond met 2-1 onderuit in het Polman Stadion. Kristoffer Peterson opende de score, waarna Piotr Parzyszek de bezoekers vlak na rust langszij schoot. Vincent Vermeij bezorgde Heracles na ruim een uur spelen de zege.

Boer stoorde zich na afloop al niet meer over het incident, zo vertelde hij aan FOX Sports: "Ach, hoort erbij, het is geven en nemen in zo'n relatie met fans van de tegenstander." De directie van Heracles heeft via Twitter al wel laten weten dat men de actie 'niet goed keurt' en in gesprek gaat met de supporter.