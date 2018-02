Vitesse weet nieuw puntverlies ondanks comeback niet te voorkomen

VVV-Venlo en Vitesse hebben elkaar zaterdagavond in De Koel in evenwicht gehouden. De thuisploeg kwam vroeg in de wedstrijd al op een 2-0 voorsprong, maar slaagde er niet in om de overwinning over de eindstreep te tillen: 2-2. Voor Vitesse vormt het gelijkspel na de nederlaag tegen Excelsior van vorige week het tweede puntverlies op rij, terwijl VVV voor de derde keer achter elkaar gelijkspeelt.

De start van Vitesse liet te wensen over en de Arnhemmers keken na iets meer dan twintig minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Moreno Rutten legde een bal perfect achter de vijandelijke verdediging neer, waarna Torinho Hunte het leer kon controleren en raak knalde. Door een lastige stuit in een afstandsschot van Lennart Thy moest Remko Pasveer vervolgens ook voor een tweede keer de bal uit zijn doel vissen.

Vijf minuten na die 2-0 kwam het antwoord van Vitesse via de voet van een tegenstander. Nils Röseler tikte de bal na een vlotte aanval van de bezoekers namelijk achter eigen doelman Lars Unnerstall. De keeper van de thuisploeg zag er een vlak na de rust niet helemaal gelukkig uit bij de gelijkmaker van Vitesse, aangezien Mason Mount de doelman van de Venlonaren met een vrije trap kon passeren. Een paar minuten later leek VVV toch weer op voorsprong te komen, maar de vrijstaande Duitser kopte de bal in de handen van Pasveer.

Vitesse nam in het laatste halfuur het heft in handen, al probeerde Maurice Steijn met het inbrengen van Romeo Castelen voor Hunte wel weer grip te krijgen op de wedstrijd. VVV slaagde er echter nauwelijks in zich onder de druk van de bezoekers uit te voetballen en Unnerstall moest twintig minuten voor tijd handelend optreden na een schot van Mount. Een uitbraak van VVV leidde met tien minuten te gaan nog wel bijna tot de volle buit voor de Limburgers, maar Thy zag zijn poging via het been van de tegenstander naast gaan.