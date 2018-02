Excelsior boekt weer verrassende uitzege en vergroot druk op Streppel

Na de 1-2 zege op Vitesse van vorige week heeft Excelsior opnieuw een verrassende uitoverwinning geboekt. De Kralingers klopten sc Heerenveen zaterdagavond met 0-1, dankzij een doelpunt van Mike van Duinen in de eerste helft. Heerenveen had de overhand in het Abe Lenstra Stadion, maar Theo Zwarthoed keepte een uitstekende wedstrijd en hield Excelsior op de been. Nummer elf Excelsior heeft nu evenveel punten als Heerenveen. De druk op trainer Jurgen Streppel zal na de nederlaag alleen maar toenemen.

Tegen de verhoudingen in kwam Excelsior acht minuten voor rust op voorsprong. Lucas Woudenberg verdedigde slecht uit en de bezoekers profiteerden daar direct van. Ali Messaoud controleerde de bal in het strafschopgebied en vond Van Duinen, wiens pegel via de onderkant van de lat resulteerde in het openingsdoelpunt. Even daarna werd het zelfs bijna 0-2. Hachim Faik bleef sterk aan de bal, maar schoot over het doel van Martin Hansen. De slotfase van de eerste helft leek daarmee bepaald niet op het eerste halfuur, waarin Heerenveen de dienst uitmaakte.

De Friezen waren na zes minuten al erg dicht bij een treffer. Reza Ghoochannejhad dook op voor het doel, maar trof in kansrijke positie de paal na een uitstekende pass van Stijn Schaars. Er volgden meer kansen: Michel Vlap schoot in de handen van Zwarthoed, Arber Zeneli krulde naast het doel en Vlap trof de paal via de handen van de keeper. Ryan Koolwijk had tweemaal een poging gewaagd voor Excelsior, maar verder bleef het Rotterdamse gevaar beperkt tot aan het doelpunt van Van Duinen.

Ook in de tweede helft ging Heerenveen op jacht naar de gelijkmaker. De corners volgden elkaar in rap tempo op: Kik Pierie kopte bijna raak na een hoekschop, maar een reflex van Zwarthoed voorkwam een doelpunt. Henk Veerman schoot voorlangs; een kopbal van Daniel Hoëgh spatte uiteen op de lat. Tussendoor werd doelman Martin Hansen van Heerenveen getest door Jurgen Mattheij. Excelsior probeerde dreigend te worden in de tegenaanval, maar beperkte zich voornamelijk tot het verdedigen van de voorsprong.

Halverwege de tweede helft leken de bezoekers op 0-2 te komen, maar Jeffry Fortes werkte de bal met de hand binnen en zag het doelpunt afgekeurd worden. Aan de andere kant bracht Zwarthoed redding op een inzet van Zeneli van dichtbij. De tijd tikte langzaam weg in het voordeel van Excelsior. De ploeg van Mitchell van der Gaag bleef met moeite overeind. Martin Ödegaard schoot op de vuisten en het been van Zwarthoed, Henk Veerman kopte over. Excelsior overleefde het slotoffensief en heeft al zeven uitzeges geboekt in dertien duels.