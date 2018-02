PEC Zwolle verliest vierde uitwedstrijd op rij na goal van Vermeij

PEC Zwolle is tegen de vijfde nederlaag in de laatste zes speelronden aangelopen. De Blauwvingers gingen zaterdag met 2-1 onderuit bij Heracles Almelo, maar blijven op de zesde plaats staan als Vitesse later op de avond niet wint bij VVV-Venlo. Heracles staat nu met dertig punten op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

Heracles won de laatste drie thuiswedstrijden met PEC Zwolle in de Eredivisie en hield hierin telkens de nul. De ploeg van John Stegeman kon het duel in het eigen Polman Stadion dan ook met vertrouwen tegemoetzien en ging ook rusten met een 1-0 voorsprong. Drie minuten voor de pauze kopte Kristoffer Peterson raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Brandley Kuwas. De voorsprong was verdiend, want laatstgenoemde was al twee keer dicht bij een doelpunt voor Heracles geweest.

De keeper van PEC Zwolle krijgt een bierdouche in Almelo en bijt van zich af! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 24 februari 2018

Kuwas mikte na een kwart wedstrijd spelen met een indraaiend schot tegen de lat en zeven minuten voor rust tikte Diederik Boer een hoekschop van diezelfde Kuwas op de dwarsligger. Ook Vincent Vermeij, Bram van Polen en Younes Namli probeerden te scoren, maar Peterson was de enige die dat lukte. Heracles hoopte de marge na de pauze te verdubbelen en kreeg na twee minuten een goede kans: Boer redde met zijn vingertoppen op een inzet van Kuwas. Even later was het alsnog raak, maar dan aan de andere kant.

Piotr Parzyszek werd weggestuurd oor Younes Namli en schoot prima raak. De bezoekers van coach John van ’t Schip roken bloed en hoopten door te drukken. Youness Mokhtar deed een poging, maar zijn schot werd tot corner verwerkt door Bram Castro. Op het moment dat Zwolle solliciteerde naar een 1-2, was het Heracles dat toesloeg. Vincent Vermeij maakte er, nadat Peterson in eerste instantie niet tot schieten was gekomen, 2-1 van en na diverse kansen over en weer wist Heracles die voorsprong over de streep te trekken.