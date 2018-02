Zidane: ‘Ik ben blij met Cristiano’s gebaar, hij verdiende dat doelpunt ook’

Real Madrid was zaterdag met 4-0 te sterk voor Alavés en de goals in het doelpuntrijke duel kwam op naam van Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema. De Portugese sterspeler maakte twee van de vier treffers, maar had aan het einde van de wedstrijd ook voor zijn hattrick kunnen gaan. Ronaldo liet een late penalty echter aan Benzema, waardoor de Fransman zijn naam eveneens op het scorebord kon laten bijschrijven.

Zinédine Zidane was na afloop van het duel te spreken over deze actie van Ronaldo: “Ik ben blij met Cristiano’s gebaar, omdat het laat zien dat het een teamsport is. Hij heeft een goede relatie met Benzema. Karim verdiende dat doelpunt ook, hij speelde een erg goede wedstrijd. Daar ben ik erg blij mee, we hebben vier keer gescoord en de nul gehouden. Nu moeten we zo doorgaan”, reageerde de trainer tegenover AS.

Benzema maakte een lastige periode door, maar lijkt weer op de weg terug: “Er rustte veel druk op hem, daar is hij aan gewend. Het is belangrijk dat Karim bij het spel betrokken wordt. Hij heeft het erg goed gedaan en ik ben blij met het gebaar van Cristiano. Aan de andere kant zal die druk er altijd zijn, hij is de nummer 9 van Real Madrid en we zullen altijd meer van hem vragen. Maar wat mij interesseert is dat ik mijn team beetje bij beetje weer zo zie spelen als ik wil.”

Naast Benzema stemde ook het spel van Bale Zidane tot tevredenheid. De Welshman opereerde voor de verandering op de linkervleugel: “Hij deed het erg goed op een positie waar hij de laatste tijd niet heeft gespeeld. We speelden in een 4-4-2 met Bale op links en dat werkte omdat Alexis niet mee naar voren kwam. Aan de bal moest hij bewegen en niet op links blijven hangen, dat deed hij goed. We zullen zien of hij daar vaker gaat spelen. Ik wilde hem op die positie aan het werk zien en we zullen zien hoe we de komende wedstrijden verder gaan.”