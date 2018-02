Zaterdag, 24 Februari 2018

Sneijder krijgt gezelschap van Robben

Dalian Yifang wordt mogelijk de nieuwe werkgever van Fernando Torres. De spits overweegt om in de zomer, als zijn contract met Atletico Madrid ten einde is, zijn loopbaan in China voort te zetten. (AS)

AC Milan, AS Roma en Internazionale zijn niet de enige Serie A-clubs met belangstelling voor Kwadwo Asamoah. Ook Napoli heeft interesse in de middenvelder, die over een aflopend contract met Juventus beschikt. (Sky Italia)

Arjen Robben kan zijn loopbaan afsluiten in de Qatarese Stars League. Ook enkele Chinese clubs hebben interesse in de rechtsbuiten van Bayern München. (Raya)

Juventus bereidt een bod van 25 miljoen euro op Bryan Cristante voor. De middenvelder van Atalanta, dat zelf slechts vier miljoen euro aan Benfica betaalde, geniet ook belangstelling uit Engeland en van Internazionale. (Corriere dello Sport)

Manchester United moet mogelijk een nieuwe doelman een spits halen, maar heeft ook tweehonderd miljoen euro over voor Isco. De middenvelder van Real Madrid kan op Old Trafford twintig miljoen euro per jaar verdienen. (Don Balon)