Deeney groeit uit tot matchwinner; Klaassen ontbreekt weer in selectie

Watford heeft uitstekende zaken gedaan in de 28e speelronde van de Premier League. The Hornets waren zaterdagavond met 1-0 te sterk voor nummer negen Everton en staan nu met 33 punten op de tiende plaats. Everton heeft slechts één punt meer. Voor Javi Gracia betekende het zijn tweede zege als coach van Watford.

Watford genoot in het eerste helft iets meer balbezit en was gevaarlijk op de counter, maar honderdprocentkansen wist men ook weer niet te creëren. Everton liet in aanvallend opzicht ook weinig zien. Gylfi Sigurdsson, Étienne Capoue en Oumar Niasse zorgden voor enige dreiging, maar de eerste helft bleef verstoken van doelpunten.

In het tweede bedrijf werd de ban gebroken door Troy Deeney. Nadat Kiko Femenía een goede kans had laten liggen, was het Deeney die de bal na 79 minuten ontving van Stefano Okaka en hard binnenschoot. Met Dominic Calvert-Lewin en Yannick Bolasie binnen de lijnen hoopte Everton nog wat te forceren, maar het bleef bij 1-0. Daryl Janmaat en Cuco Martina stonden overigens in de basis. Marvin Zeegelaar bleef op de bank zitten en Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen ontbraken in de selectie van the Toffees.