Idrissi dompelt Sparta Rotterdam en Advocaat in rouw

Sparta Rotterdam heeft niet voor het eerst dit seizoen een of meerdere punten laten liggen in de slotfase van een wedstrijd. De hekkensluiter van Dick Advocaat leek zaterdag met 1-1 te remiseren tegen AZ, maar vier minuten voor tijd werd het via Oussama Idrissi toch nog 2-1. Sparta blijft hierdoor twee punten onder Roda JC Kerkrade en FC Twente staan, terwijl AZ met 53 punten derde staat.

AZ verloor de laatste 22 wedstrijden tegen Sparta in de Eredivisie niet; de langste reeks ooit van de Alkmaarders tegen één specifieke club. Toch leek het zaterdag even mis te gaan, want de bezoekers kwamen na negentien minuten tegen de verhouding in op 0-1. Julian Chabot kopte uit een hoekschop van Ryan Sanusi raak. Sparta was later dicht bij de 0-2 toen Marco Bizot redde op een inzet van Michiel Kramer uit een moeilijke hoek. AZ ontsnapte, maar had gezien het spel misschien wel zelf op 1-0 moeten staan.

In de eerste tien minuten kregen de Alkmaarders al de nodige mogelijkheden: Jannik Huth redde op pogingen van Oussama Idrissi en Thomas Ouwejan en Alireza Jahanbakhsh trof de paal. Ook na de 0-1 bleef AZ kansen creëren, maar Huth gaf zich niet gewonnen. Zo had hij een antwoord in huis op inzetten van Jahanbakhsh en Guus Til. Sparta kwam dit seizoen onder Advocaat in meer wedstrijden op voorsprong dan onder Alex Pastoor, maar in de wetenschap dat men in die vijf duels maar vier punten pakte, was men er niet gerust op.

Die ongerustheid bleek terecht, want nog voor de pauze sloeg AZ toe: Wout Weghorst kon op aangeven van Idrissi simpel afronden. AZ hoopte er in de tweede helft eentje bij te prikken en kreeg verschillende mogelijkheden: Til schoot over, Weghorst kon een voorzet van Ouwejan niet benutten, Jonas Svensson stuitte op de voet van Huth en een inzet van Weghorst werd op de doellijn gered. Toch werd het nog 2-1 in het AFAS Stadion: Idrissi schoot, een minuut nadat hij een goede kans had gemist, de verdiende treffer binnen voor AZ.