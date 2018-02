Bayern vreest voor lange absentie: ‘Zijn kapsel is gescheurd’

Jupp Heynckes kan voorlopig geen beroep doen op Kingsley Coman. De aanvaller raakte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC (0-0) geblesseerd aan de enkel en werd halverwege de tweede helft vervangen door Franck Ribéry.

“Het kapsel van de enkel is waarschijnlijk gescheurd”, zei de trainer van Bayern München na afloop tegen de Duitse media. “De banden zijn verder stabiel, dus de dokter zegt dat het niet zo’n ernstige blessure zal zijn.” Hoelang de 21-jarige Coman uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend. Hij wordt zondag verder onderzocht.

De vijftienvoudig A-international van Frankrijk kwam dit seizoen tot zeven doelpunten en acht assists in 32 officiële wedstrijden voor Bayern. De titelstrijd is een gelopen koers, maar Bayern zit nog wel in de Champions League en DFB-Pokal en zal hopen dat men daar Coman bij kan gebruiken.