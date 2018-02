Spurs slaat in zomer mogelijk toe bij Man United

Mocht Chelsea Thibaut Courtois aankomende zomer verliezen, dan schakelt men over naar Gianluigi Donnarumma. De doelman van AC Milan wordt echter ook gevolgd door Paris Saint-Germain. (The Sun)

Aaron Ramsey heeft zijn contract bij Arsenal nog altijd niet verlengd en bij de Engelse club is men er niet gerust op. Gevreesd wordt dat de middenvelder zal wachten tot zijn laatste contractjaar. (The Times)