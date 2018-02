Liverpool maakt er vier; Locadia bekroont ook PL-debuut met treffer

Liverpool heeft zaterdag zonder problemen afgerekend met West Ham United. Het team van Jürgen Klopp boekte op Anfield een 4-1 overwinning en stijgt daardoor naar de tweede plek. Zondag kan Liverpool worden ingehaald door Manchester United, dat het opneemt tegen Chelsea. Jürgen Locadia bekroonde zijn competitiedebuut bij Brighton & Hove Albion met een treffer. Als invaller zorgde hij voor de eindstand tegen Swansea City (4-1). Eerder scoorde Locadia ook al tijdens zijn debuut in de FA Cup. Rajiv van La Parra was trefzeker voor Huddersfield Town tijdens de 1-2 zege op West Bromwich Albion.

Liverpool - West Ham United 4-1

Het aluminium kreeg het zwaar te verduren in de openingsfase. Mohamed Salah bezorgde Liverpool bijna een droomstart, maar zijn schot in de derde minuut werd door keeper Adrián tegen de paal getikt. Aan de overzijde plaatste Marko Arnautovic de bal fraai in de verre hoek vanaf de rand van het strafschopgebied, maar ditmaal werkte Loris Karius de bal tegen de lat. Het was evenwel een antwoord van West Ham op de dominantie van Liverpool in het eerste kwartier.

Na die levendige openingsfase was het tempo gedaald, maar toch wist Liverpool de score te openen voor eigen publiek. Na een hoekschop van Salah liet de dekking bij West Ham te wensen over. Emre Can stond op de juiste plek om de bal binnen te koppen en daarmee het honderdste officiële Liverpool-doelpunt van het seizoen te maken. De honger van Liverpool was nog niet gestild en na de rust breidde de thuisploeg de marge uit. Salah maakte uit de draai de 2-0 na goed voorbereidend werk van Alex Oxlade-Chamberlain.

De Egyptenaar werd de eerste speler sinds Robbie Fowler in 1994/95 die in één seizoen twintig Premier League-doelpunten met zijn linkervoet maakte. Via Roberto Firmino werd het vervolgens 3-0. De Braziliaan ontving een scherpe pass van Emre Can, tikte de bal langs Adrián en rondde beheerst af. Michail Antonio deed wat terug namens West Ham met een schot in de verre hoek, maar de eindstand werd bepaald door Sadio Mané. Virgil van Dijk deed negentig minuten mee bij Liverpool; Georginio Wijnaldum was ziek.

Bournemouth - Newcastle United 2-2

Een hakbal van Dwight Gayle bracht Newcastle na ruim een kwartier aan de leiding. De aanvaller werd gezocht in het strafschopgebied, maar de voorzet van Matt Ritchie werd half onderschept door Bournemouth. Het leidde ertoe dat Gayle de bal met de hak in een leeg doel kon werken. Diezelfde Gayle zorgde vlak voor rust ook voor de 0-2, nadat doelman Asmir Begovic de bal onder zich door liet glippen. Nathan Aké had een basisplek bij Bournemouth en onderscheidde zich met enkele cruciale intercepties. Mede daardoor werd de schade niet groter. Sterker nog: Bournemouth kwam terug tot 1-2 dankzij invaller Adam Smith. De hoop keerde terug op Dean Court en dat bleek terecht. Newcastle werd bestraft voor het missen van grote kansen: Dan Gosling zorgde voor een puntendeling.

Brighton & Hove Albion - Swansea City 4-1

Met Davy Pröpper in de basis en Locadia op de bank kwam Brighton op voorsprong tegen Swansea. Mike van der Hoorn beging een overtreding op Glenn Murray in het strafschopgebied. Murray ontfermde zich zelf over de penalty en deed dat met succes. In het tweede bedrijf voorkwam doelman Mathew Ryan de gelijkmaker met een fraaie redding op een schot van Ki Sung-Yeung. Het was een belangrijke ingreep, want daarna liep Brighton verder weg. Murray zorgde bij de tweede paal voor de 2-0; Anthony Knockaert maakte de 3-0 met de buitenkant van de voet. Swansea, dat in de tweede helft met Luciano Narsingh speelde, deed iets terug via Tammy Abraham. Even daarvoor had Locadia als invaller zijn Premier League-debuut gemaakt en die vuurdoop bekroonde hij met een goal: de ex-PSV'er gleed de bal binnen na een mislukt schot van Dale Stephens.

West Bromwich Albion - Huddersfield Town 1-2

Rajiv van La Parra en Terence Kongolo verschenen voor Huddersfield aan de aftrap in de kelderkraker tegen West Bromwich Albion, maar de twee Nederlanders slaagden er in de eerste helft niet in om hun stempel te drukken op het duel. De beste kansen waren in de laatste vijf minuten van het eerste bedrijf via Salomón Rondón en James McClean voor de thuisploeg, maar Jonas Lössl hoefde de bal toch niet uit zijn doel te vissen. Van La Parra was in de tweede helft met een rake knal al snel wel belangrijk en via Steve Mounie liep Huddersfield een dik halfuur voor tijd uit naar een 0-2 voorsprong. Ondanks de snelle aansluitingstreffer van Craig Dawson konden the Baggies de nederlaag in het restant van het duel niet meer afwenden.

Burnley - Southampton 1-1

Southampton kan de punten in de strijd tegen degradatie goed gebruiken en the Saints hadden ook met een voorsprong op, het na een geweldige seizoenstart wat weggezakte, Burnley de rust in kunnen gaan. Dusan Tadic mocht na een kwartier spelen namelijk uithalen van de rand van de zestien, maar zag zijn poging uiteenspatten op de paal naast Nick Pope. In de tweede helft dreigde het echter met nog ruim twintig minuten te gaan echter mis toen de bezoekers de bal niet weg wisten te krijgen en Ashley Barnes raak kopte. Manolo Gabbiadini redde echter in de slotminuut met een uithaal uit de draai toch een punt voor zijn ploeg.