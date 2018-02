Bayern lijdt eerste puntverlies sinds eind november; Frankfurt onderuit

Bayern München heeft zaterdagmiddag voor het eerst sinds het op 25 november van het afgelopen jaar van Borussia Mönchengladbach verloor punten laten liggen in de Bundesliga. In de eigen Allianz Arena kwam der Rekordmeister niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Hertha BSC. Nummer drie Eintracht Frankfur leed tegelijkertijd een dure nederlaag in Stuttgart en biedt de concurrenten in de strijd om Champions League-kwalificatie de kans om te profiteren.

Bayern München - Hertha BSC 0-0

Bayern had de eerste helft moeite om gaten te vinden in de hechte defensie van de Berlijners, al wist der Rekordmeister toch een aantal aardige kansen te creëren. Robert Lewandowski kon na vijf minuten spelen na een knappe kopbal net van het scoren afgehouden worden door Rune Jarstein, terwijl de Pool een dikke tien minuten later opnieuw op de doelman stuitte. De grootste kans van het eerste bedrijft kwam acht minuten voor de rust toen Franck Ribéry op aangeven van de weer in de basis begonnen Arjen Robben mocht schieten, maar hoog over het doel mikte.

In de tweede helft was eigenlijk alleen Lewandowski nog echt gevaarlijk. Hij mocht tien minuten na de onderbreking uithalen, maar zijn schot door het midden vormde geen onoverkomelijke uitdaging voor Jarstein. Jupp Heynckes trachtte in de laatste twintig minuten met het inbrengen van Kingsley Coman en Sandro Wagner voor extra aanvallende impulsen te zorgen, maar ook zij wisten het doel niet te vinden. Als Borussia Dortmund maandag van FC Augsburg wint, verkleint BVB het gat tot zeventien punten.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1-0

Stuttgart is nog ongeslagen sinds het aantreden van Tayfun Korkut, eind vorige maand, en de reeks werd zaterdag uitgebreid tot vier wedstrijden. Het openingsdoelpunt kwam voor een groot deel op het conto van Daniel Ginczek, die langs David Abraham sprintte, doelman Lukás Hrádecky omspeelde en vanuit een lastige hoek in een leeg doel wilde scoren. Marco Russ haalde de bal ternauwernood van de lijn, maar in tweede instantie tikte Erik Thommy eenvoudig binnen. Omdat een treffer van Sébastien Haller werd afgekeurd wegens buitenspel, bleven de punten in Stuttgart.

Christoph Kramer maakte het enige doelpunt in Hannover.

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0-1

Hannover en Borussia Mönchengladbach kunnen beiden nog voorzichtig dromen van toegang tot de voorronde van de Europa League, al begint het gat met nummer zes Schalke 04 op te lopen voor beide Traditionsvereine. De twee ploegen keken zaterdagmiddag in de eerste helft vooral de kat uit de boom en op een geblokt schot van Thorgan Hazard na viel er weinig te beleven voor de doelen van Philipp Tschauner en Yann Sommer. Na rust gebeurde er in aanvallend opzicht meer: Ihlas Bebou kopte namens Hannover net over, terwijl Jonas Hofmann aan de overkant de bal tegen de lat knalde. De enige goal van de wedstrijd viel uit een fraaie uithaal in de rechterbovenhoek van Christoph Kramer.

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1-1

Serge Gnabry was in de eerste helft een van de meest dreigende spelers op het veld. Nadat hij het halve elftal van Freiburg zijn hielen liet zien, liet Dennis Geiger van dichtbij een grote kans onbenut in minuut 42. In het tweede bedrijf kwam Hoffenheim toch op voorsprong: Andrej Kramaric plaatste een vrije trap laag in de hoek. Vanaf elf meter kwamen de bezoekers echter langszij. Nils Petersen benutte de strafschop na een overtreding van Kevin Vogt. Hoffenheim bracht voormalig sc Heerenveen-spits Mark Uth binnen de lijnen in de hoop iets te forceren, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel.