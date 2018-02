PEC Zwolle bereidt zich voor op leegloop en identificeert twee doelwitten

PEC Zwolle moet rekening houden met een leegloop in de zomer. De Stentor somt zaterdag de nodige spelers op die vermoedelijk gaan vertrekken en schrijft dat PEC al rondkijkt op de transfermarkt. VVV Venlo-middenvelder Clint Leemans en NEC-aanvaller Mohammed Rayhi zouden op het lijstje staan bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. Leemans is dit seizoen een van de uitblinkers in Venlo; het contract van Rayhi loopt af.

PEC is bezig aan een sterk seizoen en krijgt te maken met de keerzijde van die medaille. Philippe Sandler verkast hoe dan ook naar Manchester City en Ryan Thomas lijkt te azen op een stap hogerop. Youness Mokhtar en Mustafa Saymak lopen waarschijnlijk transfervrij de deur uit, want het tweetal beschikt over een aflopend contract.

Aanvoerder Bram van Polen heeft een clausule in zijn contract die hem in staat stelt om te vertrekken, indien een club uit zijn droomland Australië zich meldt. Kingsley Ehizibue en Younes Namli hebben zich bij verschillende clubs in de kijker gespeeld en daardoor is ook hun toekomst onzeker. Tot slot gaat assistent-trainer Dwight Lodeweges aan de slag bij het Nederlands elftal.

Technisch directeur Gerard Nijkamp slaapt er niet minder om, zegt hij. "Omdat dat eigenlijk elk jaar het geval is bij ons. Dat hebben we vorig seizoen ook meegemaakt. Het is een kwestie van zaaien en oogsten. Je haalt talentvolle spelers, gaat er aan de slag mee en probeert dan zo goed mogelijk te oogsten. Dat zal de komende jaren niet heel anders zijn."