Ten Hag beloont middenvelder voor uitstekende vorm sinds jaarwisseling

Dani de Wit maakt zondag voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. De middenvelder is door Erik ten Hag bij de groep gehaald voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de spelersgroep van vorige week tegen PEC Zwolle (0-1 zege). Lasse Schöne is vanwege rugklachten een twijfelgeval voor het duel met ADO.

De Wit, twintig jaar, verlengde vorige maand zijn contract bij Ajax. De international van Oranje Onder-20 debuteerde in februari 2017 in de Jupiler League voor Jong Ajax. Dit seizoen kwam hij 22 keer in actie en scoorde hij 10 keer. Zijn speelstijl wordt weleens vergeleken met die van Davy Klaassen. "De vergelijking met Klaassen snap ik wel. Hij werkt ook hard, gaat veel diep en scoort gemakkelijk. Maar ik ben mezelf. Een echte vergelijking gaat niet op", zei hij daar in oktober zelf over tegen OnsOranje.

Vooral sinds de jaarwisseling is De Wit productief gebleken voor Jong Ajax. Hij scoorde dit kalenderjaar eenmaal tegen Fortuna Sittard (2-1 nederlaag), maakte een hattrick tegen RKC Waalwijk (2-4 zege) en loodste zijn ploeg maandag met een dubbelslag langs FC Oss (2-0). Eind vorige maand zei De Wit al te hopen op een plek in de A-selectie. "Het moet een keer kunnen lukken toch? Ik weet dat ik zelf af moet dwingen dat ik die kans krijg en dan moet ik die kans nog pakken ook", citeerde Voetbal International.