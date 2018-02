Unieke prestatie van Shaqiri helpt geplaagd Stoke City niet aan winst

De krachtmeting tussen Leicester City en Stoke City heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting eindigde door treffers van Xherdan Shaqiri en Jack Butland in een gelijkspel en daar schieten beide teams weinig mee op. Stoke City blijft onder de rode streep staan, met 26 punten, terwijl Leicester City het puntenaantal van nummer zeven Burnley evenaart: 37.

Een rake inzet van Shaqiri op slag van rust zorgde ervoor dat het eerste bedrijf in het King Power Stadium niet doelpuntloos eindigde. Geen van beide teams had tot dat moment een grote kans gecreëerd. Joe Allen veroverde de bal op Wilfred Ndidi en gaf het leer mee aan de Zwitser, die daarna Kasper Schmeichel verschalkte met een lage inzet. Het is voor Shaqiri de eerste keer dat hij in drie opeenvolgende duels in een top vijf competitie trefzeker is.

Shaqiri had in de 56e minuut de 0-2 op zijn schoen, na een ziekenhuisbal van Schmeichel richting Harry Maguire. Het leer ging echter naast. Leicester kwam uit het niets op gelijke hoogte, twintig minuten voor tijd. Een steenharde voorzet van Marc Albrighton vanaf rechts kon niet door Jamie Vardy worden verzilverd, waarna Jack Butland de bal ongelukkig via zijn handen en borst in het doel zag belanden.

Het duel kon daarna nog alle kanten op, al hing de 2-1 van Leicester City in de lucht. Butland redde briljant op een inzet van Riyad Mahrez, en niet veel later mikte Maguire de bal vanuit een moeilijke hoek op de paal. Twee minuten voor tijd trof ook Ndidi het aluminium. De middenvelder kopte de bal uit een voorzet van Albrighton op de paal.