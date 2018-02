‘Ik denk dat ze Barça in eigen huis uit zullen schakelen, net als in 2012’

Chelsea speelde dinsdag in eigen huis in heenwedstrijd van de achtste finale tegen Barcelona met 1-1 gelijk en zal in de return in het Camp Nou in ieder geval één keer moeten scoren om verder te bekeren. De laatste keer dat de twee ploegen tegenover elkaar stonden in het miljardenbal trok Chelsea uiteindelijk op uitdoelpunten aan het langste eind om zo de finale van de Champions League-editie van 2012 te bereiken.

John Obi Mikel, tegenwoordig uitkomend voor het Chinese Tianjin Teda, stond toen op het veld voor the Blues en gelooft dat zijn voormalige werkgever dit seizoen hetzelfde voor elkaar kan krijgen: “Ik heb elf jaar voor Chelsea gespeeld en die comeback is iets wat ik de rest van mijn leven niet meer zal vergeten”, begint de Nigeriaan tegenover de Tianjin Today Evening News.

“Natuurlijk ben ik net als altijd voor Chelsea en hopelijk weten ze de volgende ronde te bereiken. Ik geloof dat ze Barcelona in eigen huis uit zullen schakelen, net als we in 2012 deden”, sluit de dertigjarige middenvelder af. De beslissing in de dubbele confrontatie tussen Chelsea en Barcelona valt op 14 maart in de thuishaven van de koploper van LaLiga.