City-fans verwarren ex-PSV’er voortdurend met De Bruyne: ‘Ik ben knapper’

Oleksandr Zinchenko begint als aanvallende linksback zijn plaatsje te veroveren in de selectie van Manchester City en de Oekraïner, die van oorsprong middenvelder is, kwam dit seizoen al negen keer in actie voor the Citizens. Tot extra aandacht van de fans leidt dit echter nog nauwelijks voor de vorig seizoen aan PSV verhuurde Zinchenko, aangezien de fans van de koploper van de Premier League hem vaak verwarren met Kevin De Bruyne.

“Geloof mij, ik hoor het voortdurend. Iedereen noemt me Kev. Als ik de bus uitstap roepen de fans altijd: ‘Kev, mag ik met je op de foto?’ Als ik me dan omdraai is het: ‘Oh, het is Kevin niet’”, legt hij uit aan de Daily Mail. Zinchenko kan hier echter ook de humor van inzien: “Misschien lijken we van veraf een tweeling, maar van dichtbij niet. Ik ben ook zeker knapper dan hij is.”

De 21-jarige Zinchenko werd in 2016 door Manchester City opgepikt bij Ufa en beleeft na een jaar in Eindhoven dit seizoen zijn voorzichtige doorbraak in het Etihad Stadium. Door de blessure van Fabian Delph is de kans aanwezig dat de Oekraïner zondag in de basis zal staan in de finale van de EFL Cup tegen Arsenal, al kan Danilo ook nog als linksback uit de voeten.