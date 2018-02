‘Natuurlijk, ik kwam hier niet met het idee dat ik terug zou gaan naar Barça’

Rafinha staat nog tot medio 2020 onder contract bij Barcelona, maar als het aan de tweevoudig Braziliaans international ligt gaat hij die verbintenis niet uitdienen. De 25-jarige middenvelder werd in januari door de Catalanen uitgeleend aan Internazionale, dat hem voor maximaal 38 miljoen euro definitief over kan nemen, en Rafinha hoopt dat die overstap in de toekomst permanent wordt.

“Natuurlijk, dat is wat ik wil. Ik ben hier niet gekomen met het idee dat ik mijn vorm weer terugvind en weer terug zou gaan naar Barcelona”, antwoordt hij op een vraag van La Gazzetta dello Sport. “Ik wil hier blijven, verder is het aan Inter. Naast de manier waarop Luciano Spalletti wedstrijden voorbereidt, houd ik ervan als mensen dingen in je gezicht zeggen.”

“We belden al met elkaar toen ik nog bij Barcelona zat. Hij weet dat ik op alle posities op het middenveld uit de voeten kan, maar ook in de aanval kan spelen”, gaat de broer van Bayern München-middenvelder Thiago verder. Rafinha kwam tot nu toe vier keer als invaller binnen de lijnen voor i Nerazzurri, maar wacht nog op zijn eerste basisplaats in de Serie A.

“Ik voel me nu goed, ik begin in mijn ritme te komen. Ik ben tevreden met mijn fitheid en pas me aan. Ik zou zeggen dat iedere speler graag in de basis wil beginnen, maar ik denk dat deze aanpak doordat ik nog helemaal fit moet worden en een nieuwe speelstijl onder de knie moet krijgen het beste is”, legt de middenvelder, die wegens knieklachten een groot deel van het afgelopen jaar aan de kant stond, uit. “Het gaat beter. Sommige pijntjes zijn natuurlijk normaal na maanden van inactiviteit, maar het gaat allemaal de goede kant op. Ik ben dicht bij mijn topvorm.”