De samenwerking tussen David de Gea en Manchester United loopt over minder dan anderhalf jaar ten einde. De doelman wil tot komende zomer niet over een eventueel langer verblijf op Old Trafford praten, terwijl de media in Engeland en Spanje verzekeren dat de doelman nog altijd bij Real Madrid in beeld is. In de zomer van 2015 liep de Spaans international net een transfer naar het Santiago Bernabéu mis.

Paul Scholes denkt dat Manchester United een krachttoer zal moeten leveren om De Gea langer op de loonlijst te zetten. Ervoor zorgen dat de doelman akkoord gaat met een nieuwe verbintenis moet in de zomer de absolute topprioriteit voor de clubleiding zijn, zo stelt de levende legende. “Ja, dat zou het moeten zijn. “Maar ik denk dat het moeilijk zal zijn als Real Madrid nog steeds belangstelling heeft” erkent de voormalig middenvelder.

“Hij laat natuurlijk zien dat hij de beste keeper ter wereld is. Als Real Madrid hem wil, dan kun je je voorstellen dat hij daar heen wil", vervolgt Scholes over de ex-doelman van Atletico Madrid. "Ook al zien we dat liever niet gebeuren. We weten allemaal dat hij uit Madrid komt en dat hij dan voor een club speelt die seizoen na seizoen speelt om de Champions League te winnen.” Na het mislopen van een transfer naar Real Madrid tekende De Gea, 27 jaar, een contract tot medio 2019.

Een nieuwe spits is echter ook noodzakelijk, stelt Scholes. “Je kan niet blijven vertrouwen op Romelu Lukaku en spelers die geen spitsen zijn. Het lijken allemaal buitenspelers. Dus ik denk dat Manchester United nog altijd een topspits nodig heeft die ook de druk van de schouders van Lukaku kan halen.”