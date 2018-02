Ajax treft ADO Den Haag; blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling

Het kan een heel mooi weekend worden voor Ajax, dat zondagmiddag om 12.30 uur bezoek krijgt van ADO Den Haag. In 2018 verloor de ploeg van trainer Erik ten Hag nog geen officieel duel en wacht het geduldig tot koploper PSV de fout in gaat. Onder leiding van Ten Hag boeken de Amsterdammers de ene na de andere overwinning en ook tegen ADO worden weer drie punten verwacht. Als dat lukt, kan de selectie van Ajax achteroverleunend naar de topper tussen Feyenoord en PSV kijken.

Ajax speelt onder Ten Hag nog altijd niet sprankelend, maar dat heeft iedereen bij de club op dit moment maling aan. Het kampioenschap is het doel en de manier waarop die doelstelling wordt bereikt, is even niet belangrijk. Vorige week zondag werden drie punten gepakt op bezoek bij PEC Zwolle. Door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar gingen de drie punten mee terug naar Amsterdam. De bezoekers waren weliswaar een stuk beter dan de Zwollenaren, door het grote aantal gemiste kansen bleef de ploeg van John van 't Schip in de wedstrijd en werd het in de slotfase nog spannend.

Blessures Ajax

In de wedstrijd tegen PEC Zwolle viel Lasse Schöne uit met een rugblessure. Hij heeft nog altijd last en is een twijfelgeval voor het duel met ADO Den Haag. Carel Eiting verving de Deense middenvelder al in Zwolle en is wat Ten Hag ook kandidaat om zondagmiddag aan de aftrap te verschijnen. “Hij deed het prima. Mocht Lasse niet beschikbaar zijn, is hij zeker een kandidaat om zijn positie in te vullen.” De langdurig geblesseerden Benjamin van Leer, Daley Sinkgraven, Kasper Dolberg en Vaclav Cerny zijn vooralsnog niet inzetbaar.

Schorsingen Ajax

Ajax heeft geen geschorste spelers voor het duel met ADO Den Haag.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ten Hag heeft geen reden om zijn basisopstelling te wijzigen. Alleen als Schöne niet inzetbaar blijkt, mag Eiting hopen op een basisplaats. Een andere optie is Frenkie de Jong, die op zijn beurt dan een plekje vrijmaakt centraal in de achterhoede. Dat biedt weer kansen voor Maximilian Wöber en Nick Viergever.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico, Ziyech, Schöne, Van de Beek, Neres, Huntelaar, Kluivert.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Immers, El Khayati, Bakker, Goppel, Johnsen, Falkenburg.

ADO Den Haag – Ajax eerder dit seizoen

Ajax beleefde in september een frustrerende middag in Den Haag. Aanvoerder Joël Veltman bracht de bezoekers toen nog wel op een 0-1 voorsprong, maar de ploeg van toenmalig trainer Marcel Keizer wist de punten niet mee terug naar Amsterdam te nemen. Op aangeven van Sheraldo Becker maakte Björn Johnsen in de tweede helft de 1-1.

Statistieken Ajax – ADO Den Haag

O ADO kwam in de laatste drie uitwedstrijden bij Ajax in de Eredivisie niet tot scoren, Tom Beugelsdijk was de laatste Hagenaar die scoorde in Amsterdam op 13 april 2014.

O Vijf van de laatste acht thuisgoals van Ajax tegen ADO kwamen uit een dood spelmoment (3 uit vrije trap, 1 corner en 1 uit een ingooi).

O Voor de elfde keer deze eeuw staat Ajax op minimaal vijf punten achterstand van de koploper na 24 speelrondes in de Eredivisie; slechts één keer werden de Amsterdammers toen uiteindelijk nog kampioen (2010/11).

O Sheraldo Becker gaf dit seizoen al 34 succesvolle voorzetten uit open spel, meer dan wie ook dit seizoen, de laatste speler die in een seizoen meer succesvolle voorzetten gaf was Mitchell Dijks in 2015/16 (38 voor Ajax).

O Van alle spelers met minstens honderd persoonlijke duels dit seizoen heeft enkel Frenkie de Jong (77%) een hoger winstpercentage dan Wilfried Kanon (69%).