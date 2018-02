Feyenoord ontvangt PSV; blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

PSV staat zondag voor één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. In De Kuip kan Feyenoord de spanning in de titelrace volledig terugbrengen. Zelf zijn de Rotterdammers kansloos voor het kampioenschap en met een overwinning verleent het aartsrivaal Ajax een gunst. Zondag gaat de regerend landskampioen hoe dan ook voor een goed resultaat, want bij een nieuwe nederlaag raakt zelfs een eindklassering in de top drie uit beeld.

Omdat PSV vorige week zaterdag op eigen veld niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen sc Heerenveen en titelconcurrent Ajax wél wist te winnen van PEC Zwolle (0-1), is het gat tussen de koploper en en nummer twee van de Eredivisie teruggebracht naar vijf punten. PSV waakt ervoor dat de Amsterdammers nog dichterbij komen en voor de ploeg van Phillip Cocu is het dan ook belangrijk dat er zondagmiddag gewonnen wordt in De Kuip. De Eindhovenaren treffen een ploeterend Feyenoord, dat door tegenvallende resultaten een achterstand van twintig punten heeft opgelopen op de lijstaanvoerder. Vorige week werd dan wel gewonnen van Heracles Almelo, eenvoudig ging dat niet. Het is dan ook de vraag of Feyenoord bijft hangen in de slechte fase, of het zich weet op te richten tegen de favoriet voor de landstitel.

Blessures Feyenoord en PSV

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg deze week een fikse tegenvaller te verwerken. Het seizoen van Jeremiah St. Juste zit er namelijk op. De verdediger is vrijdag geopereerd om te voorkomen dat zijn schouder vaker uit de kom schiet. De revalidatie neemt dermate veel tijd in beslag waardoor de centrumverdediger annex rechtsback dit seizoen niet meer in actie kan komen. Even leek het erop dat ook Justin Bijlow niet inzetbaar zou zijn tegen PSV. Hij liep afgelopen week in de Youth League tegen Chelsea een gekneusde rib op, maar hij zit zondag gewoon op de bank als stand-in van Brad Jones. Ridgeciano Haps is weer op de weg terug. Hij heeft de groepstraining hervat nadat hij tegen Vitesse was uitgevallen met een oogblessure. "Het gaat goed met hem”, aldus Van Bronckhorst.

Bij PSV beschikt Cocu over een fitte selectie. Aanvoerder Marco van Ginkel stond de afgelopen weken buitenspel met een knieklachten, opgelopen tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten. Het was voor hem een race tegen de klok om erbij te zijn tegen Feyenoord, maar Van Bronckhorst liet vrijdag weten dat hij rekent op de middenvelder. Ook Luuk de Jong, die dinsdag nog licht geblesseerd raakte op de training, is er gewoon bij in De Kuip. "Als zij geen terugslag krijgen, wat we niet verwachten, zijn ze er tegen Feyenoord bij", liet de coach vrijdag weten op de persconferentie.

Schorsingen Feyenoord en PSV

Veel was er afgelopen week te doen rondom Hirving Lozano, die tegen Heerenveen een rode kaart kreeg. Hij is uiteindelijk voor drie wedstrijden geschorst en mist zodoende de kraker van zondag tegen Feyenoord. "Ik blijf het zwaar gestraft vinden. We hebben er alles aan gedaan om aan te tonen dat hij niet gedaan heeft wat er beweerd wordt. Of we in beroep gaan? We hebben nog even om hierover na te denken", aldus Cocu. Het is nog onduidelijk door wie de Mexicaan wordt vervangen.

Vermoedelijke opstellingen Feyenoord en PSV

Met oog op de halve finale in de KNVB Beker van woensdagavond tegen Willem II wil Van Bronckhorst niet te veel risico nemen met Robin van Persie. Waar de routinier tegen Heracles nog vanuit de basis startte en beslissend was met een doelpunt, zal hij naar verwachting tegen PSV op de bank beginnen. Jens Toornstra lijkt zijn basisplaats terug te krijgen. “Robin is één van de jongens die deze week niet alles heeft mee kunnen doen. Normaal gesproken is de eerstvolgende de belangrijkste wedstrijd. Maar uiteindelijk wil je ook woensdag een team hebben waar je vol voor de wedstrijd kan gaan. Voor een aantal jongens is het zaak om te kijken wat beter is. Of ze te laten starten zondag of woensdag," zei Van Bronckhorst vrijdag.

Bij PSV is het de vraag wie een basisplaats krijgt nu Lozano geschorst is. “Het type speler dat we nodig hebben, is een speler die net als Lozano een goal kan maken. Die iemand kan uitspelen en iets kan creëren. Die rendement heeft in zijn spel en met wie je ook het totaalplaatje in het team kloppend houdt," zei Cocu daarover. Verwacht wordt dat Marco van Ginkel terugkeert in de basis en Mauro Júnior de voorkeur krijgt boven Gastón Pereiro.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones, Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Malacia, Toornstra, El Ahmadi, Vilhena, Berghuis, Jörgensen, Boëtius.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet, Van Ginkel, Ramselaar, Hendrix, Mauro, De Jong, Bergwijn

Feyenoord – PSV eerder dit seizoen

Half september hield PSV de punten in eigen huis door een vroeg doelpunt van Pereiro. Zijn doelpunt in de tweede minuut was genoeg voor de overwinning. Feyenoord eindigde dat duel met tien man. Steven Berghuis pakte op slag van rust zijn tweede gele kaart, waarna de Rotterdammers geen vuist meer konden maken in de tweede helft. Drie weken geleden was het een ander verhaal, toen beide ploegen tegenover elkaar stonden in de kwartfinale van de KNVB Beker in De Kuip. Feyenoord won met 2-0 en schakelde zodoende de bezoekers uit Eindhoven uit in het bekertoernooi.

Statistieken Feyenoord – PSV

O Feyenoord won zes van de laatste zeven thuiswedstrijden tegen PSV in de Eredivisie en versloeg de Eindhovenaren eerder dit jaar in De Kuip in de kwartfinale van de beker (2-0).

O In vijf van de laatste zeven competitie-ontmoetingen tussen Feyenoord en PSV werd er gescoord in de laatste tien minuten van het duel (6 treffers in totaal).

O Feyenoord verloor dit Eredivisie-seizoen al drie ‘toppers’ en kan voor het eerst in de clubgeschiedenis tweemaal in één seizoen van Ajax én PSV verliezen in de Eredivisie.

O Luuk de Jong, die in zijn laatste acht Eredivisieduels zeven keer scoorde en drie assists gaf, kwam in zijn laatste tien competitiewedstrijden tegen Ajax of Feyenoord niet tot een goal of assist.

O Joshua Brenet kan zijn honderdste Eredivisiewedstrijd spelen; van zijn laatste 63 verloor hij er slechts één, maar Feyenoord is de enige ploeg waar hij twee nederlagen tegen leed.