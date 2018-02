‘Voor mij is Neymar technisch gezien al de beste speler ter wereld’

Pelé verwacht aankomende zomer op het WK in Rusland veel van Neymar. De levende legende is hoopvol dat de superster van Paris Saint-Germain de nationale ploeg van Brazilië naar de wereldtitel kan leiden. Pelé komt op de officiële website van de FIFA superlatieven tekort voor Neymar en plaatst zijn landgenoot in een illuster rijtje.

Volgens de oud-spits behoort de 26-jarige linksbuiten tot de absolute wereldtop. "Als je in de wereld rondkijkt, dan zijn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar de drie spelers die er bovenuit steken. Er zijn geen andere supersterren", vertelt Pelé. "Hij is de absolute sterspeler van Brazilië en hij moet zich daarop voorbereiden. Ik zou zelfs verder gaan: voor mij is hij technisch gezien al de beste speler er wereld. Daar ben ik absoluut van overtuigd."

Neymar staat sinds zijn debuut voor Brazilië in augustus 2010 al op 83 interlands, waarin hij in totaal goed was voor 53 doelpunten. "Hij heeft zijn manier van spelen aangepast in de nationale ploeg, hij moest wel", vervolgt Pelé. "Bij zijn clubs speelde hij altijd op de linkerflank, maar voor Brazilië heeft hij een centrale rol. Hij speelt meer als een traditionele nummer tien. Dat is lastig, maar hij is erin geslaagd zijn spel aan te passen."

Pelé werd zelf driemaal wereldkampioen met de Goddelijke Kanaries en geeft de selectie van bondscoach Tite een gouden tip mee met het oog op het mondiale eindtoernooi van aankomende zomer in Rusland. "Het belangrijkste is dat ze goed georganiseerd zijn als team, want ze hebben niet langer op elke positie de beschikking over drie of vier topspelers. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over Duitsland, dat ook op het collectief steunt. Voorheen lag de nadruk op individuele kwaliteiten, maar dat is veranderd."