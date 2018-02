‘Guardiola komt met opvallende eisen tijdens contractbesprekingen’

Manchester City werkt achter de schermen hard aan een nieuw contract voor Josep Guardiola, zo meldt onder meer de Daily Mirror zaterdag. De Catalaanse manager is bereid zijn tot medio 2019 doorlopende contract in het Etihad Stadium met twee seizoenen te verlengen, maar stelt wel enkele voorwaarden aan de club én zichzelf.

Guardiola toucheert momenteel op jaarbasis ongeveer negentien miljoen euro en kan bij het verlengen van zijn contract een salarisverhoging van circa drieënhalf miljoen euro tegemoetzien. De 47-jarige oefenmeester verlangt echter ook van de clubleiding dat de rest van zijn technische staf er financieel op vooruitgaat. Daartoe behoren onder anderen Domenec Torrent en Mikel Arteta. Zij verdienen ook waardering voor de prestaties van Manchester City, zo stelt Guardiola.

De manager zou echter ook kritisch naar zijn eigen functioneren kijken. Zo wil hij pas zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis zetten zodra hij zijn eerste prijs met Manchester City heeft gepakt. Guardiola is bezig aan zijn tweede seizoen in Engelse dienst, maar een prijs won hij nog niet met the Citizens. Overigens is de kans groot dat Guardiola zich dit seizoen tot landskampioen van Engeland zal kronen, daar hij momenteel ruim aan kop gaat in de Premier League met zijn ploeg. Manhcester City staat bovendien zondag in de finale van de EFL Cup tegenover Arsenal en is daarnaast ook nog actief in de Champions League.