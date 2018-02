‘De formule werkt sinds de komst van Sánchez opeens niet meer’

Alexis Sánchez werd vorige maand met veel bombarie binnengehaald door Manchester United, maar de Chileense superster heeft nog niet iedereen weten te overtuigen sinds zijn komst van Arsenal. Oud-voetballer Charlie Nicholas plaatst openlijk zijn vraagtekens over de geschiktheid van Sánchez in het systeem van Manchester United.

Zo heeft onder anderen Romelu Lukaku te lijden onder het spel van Sánchez, stelt Nicholas. De Belgische spits maakte slechts twee doelpunten in zijn laatste acht wedstrijden in de Premier League. "Lukaku beschikt over snelheid en kracht en ik was in zijn tijd bij Everton altijd gecharmeerd van hem. Ik denk niet dat de druk bij Manchester United een probleem is voor hem, maar het lijkt alsof ze hem niet meer vertrouwen. José Mourinho houdt altijd vast aan hem, maar de formule werkt sinds de komst van Sánchez opeens niet meer", vertelt Nicholas aan Sky Sports.

Volgens de Schot is het voor Manchester United zaak Lukaku zo veel mogelijk te betrekken in het spel. "Als ik hem opstel, zou ik de bal zo snel mogelijk naar hem spelen. Hij beschikt over alle kwaliteiten, dus houd hem betrokken bij het spel. Hij heeft het nu even lastiger, omdat hij nauwelijks wordt bediend. De stijl komt hem niet ten goede", aldus Nicholas. "Als Juan Mata, iemand die iets intelligenter is, zou spelen, dan kan hij steekpassjes geven. De formule werkt opeens niet meer, sinds de komst van Sánchez."