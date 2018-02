Lichaamstaal Vertonghen riep vragen op: ‘Maar hij is als een jonge hond’

Mauricio Pochettino is bijzonder enthousiast over de ontwikkeling van Jan Vertonghen. Laatstgenoemde heeft zich bij Tottenham Hotspur opgewerkt tot een dragende kracht in de verdediging en verdient volgens zijn manager een nieuw contract.

Zijn Belgische landgenoot Toby Alderweireld sukkelt dit seizoen met blessures, waardoor er meer druk is komen te liggen op Vertonghen. Volgens Pochettino presteert de dertigjarige stopper echter uitstekend in die rol. "Hij realiseert zich inmiddels dat hij mentaal bijzonder sterk is. Hij oogt als een twintigjarige speler en hij is sneller dan ooit. Hij is als een jonge hond", wordt de Argentijnse oefenmeester geciteerd door diverse Engelse media.

Toch heeft Vertonghen het sinds zijn komst van Ajax in 2012 niet altijd eenvoudig gehad bij the Spurs. Zo schutterde hij in 2014 in een met 4-0 verloren wedstrijd tegen Liverpool. "Ik herinner me dat duel nog", vervolgt Pochettino. "Ik herinner me dat ik me afvroeg hoe hij zo kon spelen en heb hem dat ook gevraagd. 'Je gaat de strijd aan, toch? Dergelijke lichaamstaal kun je niet tonen. Ik weet dat je anders bent, maar wanneer je je zo gedraagt, wordt het lastig. Je moet laten zien dat je klaar bent voor de strijd'. Inmiddels is hij een complete verdediger."

"Naar mijn mening is hij één van de beste centrale verdedigers in de Premier League en Europa", aldus Pochettino. Vertonghen heeft nog een contract tot halverwege 2019 bij Tottenham Hotspur, maar zijn manager hoopt dat de toekomst van de ex-Ajacied ook na dan in Londen ligt. "Als de club denkt dat hij een nieuw contract verdient, dan ben ik daar natuurlijk tevreden over. Hij is één van de beste spelers."