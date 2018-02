Klopp: ‘Of Salah de beste linkspoot ter wereld is? Is Messi niet linksbenig?'

Mohammed Salah werd afgelopen zomer door Liverpool overgenomen van AS Roma en sindsdien scoort de Egyptische aanvaller aan de lopende band. Sinds zijn overstap kwam hij tot dertig doelpunten in alle competitites. Met 22 doelpunten in de competitie moet hij alleen Tottenham Hotspur-spits Harry Kane voor zich dulden als topscorer van de Premier League. Van die 22 doelpunten maakte hij er 19 met zijn linkervoet, twee met rechts en een met het hoofd. Manager Jürgen Klopp kreeg vrijdag daarom de vraag of Salah volgens hem de beste linkspoot ter wereld is.

“Is Lionel Messi linksbenig? Misschien moeten we hem niet vergeten”, reageerde de Duitse trainer met een knipoog. “Maar goed, de beste ter wereld? Ik ben niet zo geïnteresseerd in een dergelijke categorie, maar goed is hij zeker. Daar ben ik blij mee. Ik ben een beetje verrast dat hij ook nog met het hoofd en met rechts heeft gescoord. Het maakt me niets uit welk lichaamsdeel hij gebruikt. Hij heeft een goede linker, dat is zeker.” Salah krijgt zaterdag de kans om zijn doelpuntengemiddelde verder op te schroeven. In de Premier League komt West Ham United op bezoek.

Eerder deze week sprak zijn voormalige ploeggenoot Francesco Totti al lovend over de Egyptisch international. "Hij is iemand die het verschil kan maken in grote wedstrijden. Daarom kun je Liverpool niet afschrijven voor het winnen van de Champions League. Er doen teams mee die completer zijn, maar met een speler als Salah in je team krijg je het geloof dat alles mogelijk is”, aldus Totti.