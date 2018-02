Ten Hag: ‘Verstandig als hij nog een paar jaar bij Ajax zou spelen’

Erik ten Hag heeft bij Ajax te maken met grote talenten als Frenkie de Jong en Justin Kluivert. Over eerstgenoemde is de trainer zeer tevreden over de manier waarop hij zich ontwikkelt als centrale verdediger. Ook Kluivert ontwikkelt zich sterk en de club wil hem belonen met een nieuw contract. Maar vooralsnog is er geen akkoord. Ten Hag hoopt dat de buitenspeler langer in Amsterdam blijft. Bekijk de video hieronder.