El Ahmadi: ‘Elke analist die zelf heeft gevoetbald, weet dat het zo gaat’

Feyenoord neemt het zondag op tegen PSV en een nieuwe nederlaag kan ervoor zorgen dat de Rotterdammers nog verder afglijden op de ranglijst. Aanvoerder Karim El Ahmadi wil er dan ook niets van weten dat er wordt gezegd dat de regerend landskampioen het duel met de koploper laat lopen, om volgende week alles op alles te zetten in de halve finale van de KNVB Beker tegen Willem II. Volgens de Marokkaans international willen hij en zijn ploeggenoten voorkomen dat het een afgang wordt.

“In de kleedkamer gaat het bij ons helemaal niet over de wedstrijd van woensdag. Waar het wel over gaat? Dat we veel te laag staan en dat het beter moet in de competitie”, reageert El Ahmadi nijdig tegenover De Telegraaf. “Als we nog willen stijgen en meedoen om de derde plek moet dat nu gebeuren. Je houdt steeds minder wedstrijden over om iets goed te maken.”

Deze week deelde Steven Berghuis op een training een trap uit aan ploeggenoot Sven van Beek. Volgens El Ahmadi heeft dat incident niets te maken met de ondermaatse prestaties van Feyenoord dit seizoen. “Het wordt nu groot gemaakt, maar als dit vorig jaar tijdens de kampioensrace naar buiten was gekomen, had iedereen gezegd dat we lekker scherp trainen.”

De middenvelder weet door zijn ervaring dat een ruzie tussen twee ploeggenoten wel vaker voorkomt. “Maar ik ben ook wel eens gefrustreerd als het op een training niet lekker loopt en mijn partij een wedstrijdje dreigt te verliezen. Denk je dat ik nooit een schop uitdeel? Het zit opgesloten in scherpe trainingen. Elke analist die zelf heeft gevoetbald en op tv zijn mening geeft, weet dat het zo gaat.”