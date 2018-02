Berghuis: ‘Het kwartje moet dan een keer vallen en gelukkig is dat gebeurd’

Steven Berghuis is met twaalf doelpunten en acht assists dit seizoen de meest productieve speler van Feyenoord. In aanloop naar de topper van zondag tegen PSV kwam de buitenspeler van Feyenoord negatief in het nieuws doordat hij op de training een schop uitdeelde aan ploeggenoot Sven van Beek. In een interview met het Algemeen Dagblad wordt hem niet gevraagd naar het incident op de training, maar gaat het vooral over de ontwikkeling van de buitenspeler bij Feyenoord.

Berghuis weet dat hij voorheen een lastige jongen kon zijn, maar zegt dat hij zijn vervelende trekjes heeft afgeleerd. “Als jonge speler had ik zoveel zelfvertrouwen", aldus de rechtsbuiten van Feyenoord. "Maar ik had geen enkel benul hoe ik ervoor moest zorgen dat ik alles eruit zou halen. Dat zou toch zeker allemaal vanzelf gaan? Andere mensen met kritiek, die zagen het toch zeker gewoon verkeerd? Ik kon vroeger heel vervelend zijn. Als ik eens niet speelde, dan snapte ik er oprecht helemaal niets van dat de trainer dat zo kon zien."

"Ik heb het er weleens over met Karim El Ahmadi. Karim en ik lijken op elkaar", gaat de buitenspeler verder. "We voelden ons als jeugdspelers vaak onbegrepen. Ik zag weleens op een training dat ik geen basisplaats zou hebben. Dan was ik zo vreselijk teleurgesteld. Dan maar niet, dat idee. Het kwartje moet dan een keer vallen en gelukkig is dat gebeurd."

Voor het restant van het seizoen heeft Berghuis één duidelijk doel: alles eruithalen wat er nog in zit. “Ik kijk graag naar documentaires over topsporters als Conor McGregor, die Ierse MMA-vechter, en basketballer LeBron James. Hoe zij met zoveel passie alles erin stoppen om het maximale eruit te halen”, aldus Berghuis. “Plezier én keihard werken, daar gaat het om. Daar moet je naar toe groeien. Vroeger kwam ik nog wel eens bij de McDonalds, dat doe ik niet meer. Ik geloof er niet in dat een hamburger wel of niet eten een enorm verschil maakt. Maar het is puur de mindset, dat het niet meer past in de manier waarop ik als topsporter wil leven.”