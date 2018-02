Hendrix weerlegt kritiek: ‘Geen één ploeg die elke wedstrijd met 5-0 wint’

Jorrit Hendrix heeft bij PSV het vertrek van Andrés Guardado mogen opvangen. De speler uit de eigen jeugdopleiding is dit seizoen een vaste basisspeler in de ploeg van trainer Phillip Cocu en presteert goed. Zondag verschijnt de verdedigende middenvelder aan de aftrap in de topper tegen Feyenoord. De koploper van de Eredivisie wil in De Kuip een goed resultaat behalen, zeker nadat drie weken geleden in de KNVB Beker nog met 2-0 werd verloren van de Rotterdammers.

Op de training bij PSV ging het deze week over het nemen van revanche op Feyenoord voor de bekeruitschakeling van eind vorige maand. De Eindhovenaren zijn erop gebrand om het gemis van de geschorste Hirving Lozano op te vangen. “Er zijn genoeg andere spelers die ook heel gretig zijn en heel graag willen”, aldus Hendrix, die samen met PSV Lozano de komende drie wedstrijden moet missen. “Er zal vast iemand komen die Chucky goed vervangt.”

PSV speelt dit seizoen geen sprankelend voetbal, maar behaalt wel goede resultaten en staat dan ook bovenaan in de Eredivisie. “Ik vind dat wij het echt van het team moeten hebben”, legt Hendrix, die het geen probleem vindt om zichzelf weg te cijferen voor de ploeg. “Het is belangrijk dat een paar jongens de organisatie bewaken. De boel bij elkaar houden en dan als team heel sterk voor de dag komen. Dan kunnen onze jongens voorin het verschil maken.”

De zakelijke speelstijl van PSV wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar het resultaat is heilig. “De marge vergroten zit er niet altijd in. Dan moet je gewoon spelen op resultaat”, aldus de middenvelder. “Er is geen één ploeg die elke wedstrijd met 5-0 wint. We moeten ons ervan bewust zijn dat we dit elke wedstrijd moeten blijven opbrengen. Wij mogen écht niet verslappen.”