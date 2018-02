Van der Sar: ‘Onvermijdelijk dat er grote clubs op de tribune zitten’

Door de grote verschillen in televisiegelden en prijzengeld is het financiële gat tussen de Eredivisie en grootste Europese competities de jaren enorm gegroeid. Bij Ajax weet men dat er niet meer is op te boksen tegen het grote geld uit competities als bijvoorbeeld de Premier League, LaLiga en Bundesliga, en daarom wordt in Amsterdam meer dan ooit de focus gelegd op de eigen jeugdopleiding. “De landen met de hoogste tv-gelden bepalen het voetbal”, weet Edwin van der Sar.

In zijn column voor De Telegraaf legt Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, uit dat de inkomsten van de grootste clubs uit Europa steeds verder stijgen. Als vertegenwoordiger van het Nederlandse clubvoetbal bij de European Clubs Association (ECA) waarschuwt hij om ie reden voor ‘competitive balance’. “Met Ajax willen wij ook topvoetballers aan ons publiek presenteren, maar de salariseisen van topspelers zijn door de enorme mogelijkheden van de voetballanden die ik noemde zo hoog dat een groot aantal prima clubs in kleinere voetballanden die spelers al lang niet meer kunnen veroorloven”, aldus de oud-international. “Bij Ajax dealen we daar al jaren mee. De beste en rijkste clubs kunnen nu eenmaal de beste spelers aantrekken en dus is de kans op succes het grootst. Zo werkt het internationaal en zo werkt het nationaal. Daarom zucht ik soms als ik de verwijten (richting de topclubs) hoor van clubbestuurders elders in het land.”

Volgens Van der Sar is het zaak dat clubs zelf de beste spelers opleiden. “Als je dat goed doet, verkoop je die spelers voor een stevige prijs en dan is het de kunst om de opvolgers al weer klaar te hebben staan”, legt hij uit. “Het is onvermijdelijk dat er grote clubs op de tribune zitten voor je spelers. Er gaat geen weekend voorbij dat er niemand uit Europa naar onze toptalenten kijkt. Na een gedegen opleiding hopen we spelers een aantal jaren voor Ajax 1 te behouden en met hen successen te halen. Maar op zeker moment gaan ze gewoon. Dat proces gaat al tientallen jaren zo.”

Om de spelers zo goed mogelijk op te leiden, wordt op De Toekomst de lat hoog gelegd. “We werpen bij Ajax onze jeugd zoveel trainingen en wedstrijden met weerstand toe dat ze het niveau aankunnen als ze bij het eerste elftal arriveren. Onze grootste talenten gaan mee op trainingskamp met het eerste en op vrijdagmiddag laten we betere spelers uit A1 of een nog jongere lichting extra trainingen doen met de wisselspelers van het eerste.”