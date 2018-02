Conte: ‘Denk je dat ik gek ben als ik Willian op de bank zet?’

Antonio Conte heeft zichzelf vrijdagmiddag een compliment gegeven tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Manchester United van aanstaande zondag. De Italiaan sloeg zichzelf op de borst vanwege het feit dat hij Willian afgelopen dinsdag vanuit de basis liet starten in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (1-1). De Braziliaanse aanvallende middenvelder speelde een sterke wedstrijd en was trefzeker voor the Blues.

Willian was tegen Barcelona de gevaarlijkste speler aan de kant van Chelsea. Hij raakte twee keer de paal en tekende voor de openingstreffer. De 29-jarige international staat nu op elf doelpunten en zeven assists in alle competities in het seizoen 2017/18. Toch start de Braziliaan niet altijd vanuit de basis. Maar dat heeft een reden volgens Conte. “Denk je dat ik gek ben als ik Willy op de bank zet? Ik moet de beste keuzes maken voor het team, nietwaar? Nu verdient hij het om te spelen. Als een speler het verdient om te spelen en dat ook op de trainingen laat zien, hij in topvorm is en hij ook zijn verdedigende taken uitvoert, dan speelt hij. Zo niet, dan blijft hij op de bank.”

“Maar dit geldt niet alleen voor een speler, maar voor al mijn spelers. Dit is wat winnaarsmentaliteit is. Hij speelt nu en ik ben heel blij met mijn keuze”, aldus Conte. “Willian verdiende een basisplaats in de vorige wedstrijd en hij speelde goed. Ik heb een fantastische keuze gemaakt en daar neem ik graag de credits voor in ontvangst.