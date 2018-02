Valverde over Barcelona-doelwit: ‘Arthur? Ik dacht dat hij een acteur was!’

Grêmio-middenvelder Arthur wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. Vrijdag werd Ernesto Valverde, trainer van de Catalanen, gevraagd naar de stand van zaken rondom de eventuele komst van de Braziliaan. De coach wilde niet op de mogelijke transfer ingaan en probeerde de vragen te ontwijken.

Volgens de Spaanse kranten werken Grêmio en Barcelona aan een deal ter waarde van veertig miljoen euro. Arthur werd al gefotografeerd in het tenue van Barcelona en beide partijen zaten al meer dan eens om de tafel. Toch deed Valverde vrijdag alsof hij geen idee had wie Arthur is. “Arthur? Wat is zijn achternaam?”, vroeg de trainer zich hardtop af tijdens een persconferentie toen hem gevraagd werd naar de beoogde aanwinst voor Barcelona.

“Ik dacht dat hij een acteur was!”, aldus Valverde, die zijn kaken stijf op elkaar hield. “Hij speelt bij een andere club. Ik heb hem gezien, net zoals zoveel anderen.” Het contract van de 21-jarige Arthur bij Grêmio loopt door tot medio 2021. Zijn afkoopsom bedraagt vijftig miljoen euro, dus mogelijk moet Barcelona nog dieper in de buidel tasten. Barça moet naast Grêmio, dat zestig procent van de transferrechten van zijn speler in handen heeft, ook rekening houden met investeerder Celso Rigo en de familie van de speler. Zij bezitten de resterende veertig procent.